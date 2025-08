"Sono in corso le indagini epidemiologiche per risalire agli alimenti sospetti, mediante il tracciamento di tutta la filiera di produzione e di consumo". Lo fa sapere l’assessorato della Sanità della Regione Sardegna, in merito ai sospetti casi di intossicazione da botulino legati alla Fiesta Latina di Monserrato, svoltasi dal 22 al 24 luglio.

La Regione ha immediatamente allertato le Asl di Cagliari e dell’Ogliastra, dove l’evento si era successivamente spostato, "perché attivassero tutte le procedure previste dal sistema di allerta comprendenti le misure di prevenzione e controllo della salute pubblica volte a contenere la diffusione della malattia".

La sagra itinerante, in transito a Tortolì, è stata sospesa dalle autorità locali. "Attraverso l’individuazione degli organizzatori della sagra, la Asl sta risalendo alla mappatura degli spostamenti recenti, per monitorare eventuali ulteriori esposizioni in altri territori regionali o extraregionali", conferma la Regione.