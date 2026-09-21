Promuovere una gestione più sicura e appropriata delle terapie farmacologiche, con particolare attenzione agli anziani e ai pazienti con multimorbilità. È l'obiettivo del corso di formazione Extra-PFA “Ottimizzazione delle politerapie: dalla medication review alla deprescrizione”, organizzato dall'ASL 3 di Nuoro in collaborazione con l'ASL 4 dell'Ogliastra.

Il percorso, rivolto a prescrittori, medici, farmacisti e personale sanitario, prevede quattro giornate per complessive 24 ore di formazione. Le attività, tra lezioni, workshop, casi clinici e project work, saranno dedicate all'appropriatezza terapeutica e alle strategie di deprescrizione basate sulle evidenze scientifiche.

Il corso si terrà a Nuoro il 1° e 2 ottobre alla Camera di Commercio e il 19 e 20 novembre all'ISRE, con il coinvolgimento di docenti di rilevanza nazionale. Sono disponibili 50 posti e la partecipazione consente di ottenere 24 crediti ECM, secondo i requisiti previsti.

«Con questo percorso formativo di altissimo livello puntiamo a rafforzare la cultura dell'appropriatezza prescrittiva a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini», dichiara il Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro, dottor Francesco Trotta. «La gestione della politerapia, specie nei soggetti fragili e anziani, richiede un approccio multidisciplinare e una stretta sinergia tra i diversi professionisti della sanità. Grazie alla collaborazione con l'ASL Ogliastra e al fondamentale lavoro svolto dalla nostra Struttura Complessa Qualità e governo clinico diretta dal dottor Doa, offriamo ai nostri operatori un momento di crescita professionale essenziale per integrare sempre di più l'attività ospedaliera e la medicina territoriale».

«Il corso è una straordinaria opportunità con docenti di elevata competenza ed esperienza su un tema cruciale quale quello dell’appropriatezza prescrittiva, in particolare nell’anziano fragile dove la pluriprescrizione di farmaci ha un impatto spesso devastante.

Le persone anziane, infatti, sono a maggior rischio di eventi avversi e di ricoveri inappropriati rispetto ad altre categorie di pazienti».

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro mercoledì 23 settembre all'indirizzo personale.amm@aslnuoro.it.