La memoria di Antonio Cossu, giovane sardo fucilato dai nazifascisti nell'ottobre 1943, tornerà protagonista ad Ascoli Piceno attraverso la musica. Domenica 15 novembre il Coro Polifonico Harmonia Mundi di Macomer sarà in città per una giornata che unirà Sardegna e Marche nel ricordo del sacrificio di uno dei protagonisti della lotta di Liberazione.

Cossu, nato nel 1919 a Ortueri, in provincia di Nuoro, era sergente di artiglieria. Catturato dai nazifascisti il 3 ottobre 1943 alle Vene Rosse, fu fucilato due giorni dopo nei pressi di Cerqueto, nel Teramano. Per il suo sacrificio gli venne conferita alla memoria la Medaglia d'Argento al Valor Militare.

L'iniziativa è promossa dalla direttrice del coro Rossana Cossu, nipote del giovane, e dalla presidente Pasqualina Nieddu. Il programma si aprirà alle 18 nella Cattedrale di Ascoli con la Messa celebrata da monsignor Gianpietro Palmieri. Alle 19, sempre in Duomo, seguirà il concerto del gruppo, con brani della tradizione classica e regionale.

"Sarà un ritorno a casa, un abbraccio a una storia che è anche quella della mia famiglia", ha spiegato Rossana Cossu. Il coro porterà così le voci della terra d'origine di Antonio anche in memoria dei giovani caduti a Colle San Marco.

Fondato nel 2013, l'Harmonia Mundi conta 25 elementi e propone un repertorio che spazia dalla musica sacra alle tradizioni sarde. Tra le esperienze internazionali figurano le esibizioni nelle cattedrali di Lille e Tours e la tournée a Varsavia. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Sardegna, della Provincia e dei Comuni di Ascoli Piceno e Macomer.