Ci sono mattine che si spezzano all’improvviso, lungo l’asfalto che ogni giorno accompagna il lavoro e la vita di tanti.

«Quelle notizie che non vorresti mai sentire, soprattutto quando ti sei appena alzato». Comincia così il messaggio con cui il gruppo Ogliastra Calcio ha dato voce allo sgomento che ha attraversato la comunità.

Luca Rubiu, 41 anni, guardia giurata di Lanusei, ha perso la vita questa mattina, giovedì 12 novembre, nello scontro sulla Statale 125 Var, la Nuova Orientale Sarda, all’altezza del chilometro 96, nel territorio di Cardedu, presso il bivio per il vivaio La Coccinella, nel tratto che conduce a Bari Sardo.

Viaggiava da solo, in direzione sud, quando la sua automobile è entrata in collisione frontale con un autocarro che trasportava bombole del gas. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere e, nonostante il lavoro dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì, arrivati per estrarlo dall’abitacolo, e l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus, decollato da Elmas, ogni tentativo di soccorso è stato vano. I due occupanti del mezzo pesante sono rimasti illesi.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Per i rilievi e le operazioni di soccorso Anas ha chiuso temporaneamente la statale in entrambe le direzioni: il traffico verso nord è stato deviato allo svincolo Cardedu–Tortolì, al chilometro 93, quello verso sud allo svincolo per Bari Sardo, al chilometro 97.

La notizia della sua morte ha suscitato un vivo cordoglio a Lanusei e in tutta l’Ogliastra. «Tutto il gruppo si stringe intorno alla famiglia di Giuseppe Rubiu per la scomparsa del caro figlio Luca, morto in un incidente stradale questa mattina nei pressi di Cardedu. Riposa in pace», scrive in rete l’Ogliastra Calcio.

Accanto a quelle parole se ne sono accostate tante altre, di amici e di chi lo aveva incontrato a scuola o sul lavoro. «Un ragazzo gentile come pochi», si legge sui social. E ancora: «Un ragazzo gentilissimo e disponibile», «Sempre sorridente e gentilissimo».

Il ritratto che resta è quello di un uomo semplice e disponibile, capace di lasciare un ricordo caldo in chi lo aveva conosciuto. Intorno alla famiglia Rubiu, in queste ore, si stringe la comunità ogliastrina.