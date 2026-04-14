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Omicidio, nella serata di ieri, lunedì 13 aprile, a Foggia dove un uomo di 42 anni, personal trainer, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco vicino allo stadio Zaccheria, in una zona semi-centrale della città.
Come riporta Tg Com 14, la vittima, Annibale Carta conosciuto come Dino, era incensurata.
Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, è stato colpito e ucciso da almeno quattro proiettili sparati probabilmente da una pistola di piccolo calibro mentre passeggiava in strada con il proprio cane.