La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature in Sardegna. Dalle 12 di domani, venerdì 31 luglio, e sino alle 20 di lunedì 3 agosto, "sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, inizialmente confinate alle zone interne, e in successiva espansione. Le temperature massime saranno localmente superiori ai 40 gradi, con picchi intorno ai 44 attesi per domenica e lunedì. Si registreranno, inoltre, notti tropicali, con temperature minime che rimarranno sopra i 20 gradi, diffusamente sopra i 25".

Per la città di Cagliari, venerdì, anche il ministero della Salute ha diramato l'allerta ondate di calore codice arancione - livello 2.

Infine, sempre per venerdì 31, nel Campidano di Cagliari, Nuorese e Gallura è stato innalzato al livello di rischio codice arancione - il livello di pericolosità (alta) per gli incendi.