Giovedì 30 luglio, ore 21.30, Georgia Cécile inaugura la diciassettesima edizione dell’International Nora Jazz Festival. Grazie a un'accattivante miscela di jazz classico e soul contemporaneo l’artista, alla guida della nuova scena jazz del Regno Unito, non smette di incantare il pubblico di tutto il mondo con le sue potenti performance musicali.

Cresciuta nella vivace scena musicale di Glasgow, Georgia Cécile, già definita "la nuova voce della Scozia", fonde con naturalezza la grande tradizione del soul e del jazz con una sensibilità profondamente contemporanea. La sua cifra artistica si nutre dell'eredità di icone come Nina Simone e Stevie Wonder, arricchita dalle suggestioni moderne di Esperanza Spalding. Dotata di una splendida presenza scenica e di una voce intensa e raffinata, conquista il pubblico con interpretazioni cariche di pathos, tanto da registrare una lunga serie di sold-out nei principali teatri e festival d’Europa.

Tra le voci più apprezzate della nuova scena jazz internazionale, Georgia Cécile ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso UK Jazz Act of the Year, oltre alla candidatura come Vocalist of the Year ai Jazz FM Awards, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama britannico ed europeo. Il suo ultimo album, City Girl, mette in luce una vocalità raffinata e ricca di sfumature, impreziosita da arrangiamenti dal respiro contemporaneo. Un lavoro che attraversa temi universali come l'amore e la vita nelle grandi metropoli, arricchito dalla collaborazione di musicisti di fama internazionale, tra cui gli Incognito, una delle formazioni più influenti dell'acid jazz mondiale.

Firmato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura, l’International Nora Jazz Festival, anche quest’anno rinnova dunque la propria vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Fino al 13 agosto, sul palcoscenico dell’antica città di Nora, si intrecceranno voci, linguaggi, sensibilità provenienti da Paesi lontani, dando vita a un’esperienza artistica che supera i confini geografici e stilistici.

L’International Nora Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Comune di Pula, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.