Wizz Air introdurrà dal prossimo 14 dicembre due nuovi collegamenti da Cagliari verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. La prima tratta, operata due volte al giorno, tutti i giorni, mentre da e per Venezia ogni giorno.

La compagnia annuncia inoltre l'apertura di una nuova stazione a Cagliari che si inserisce in un percorso di crescita che Wizz Air ha costruito progressivamente in Sardegna dal 2013, rafforzando negli anni la propria presenza in particolare sugli aeroporti di Alghero e Olbia. Un percorso che ha raggiunto il più importante traguardo con la Summer Season 2026, durante la quale la compagnia ha messo a disposizione quasi 440mila posti da e per i due scali del Nord Sardegna, con una crescita del 108% rispetto all'estate 2025, operando complessivamente 11 rotte verso 8 Paesi.

Il network estivo da Alghero offre oggi ai passeggeri la possibilità di raggiungere Tirana, Sofia, Budapest, Skopje, Varsavia, Bucarest e Belgrado, oltre al collegamento domestico verso Venezia. Da Olbia, invece, Wizz Air collega la Sardegna con tre destinazioni nazionali e internazionali: Milano Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin.

"L'inizio delle operazioni a Cagliari rappresenta un passo molto importante nel percorso di crescita di Wizz Air in Sardegna, e conferma la nostra volontà di continuare a investire su un territorio dal grande potenziale - dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - Con l'introduzione dei nuovi collegamenti verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo, creiamo nuovi ponti tra l'isola e due importanti capoluoghi italiani, rendendo gli spostamenti più semplici per chi viaggia per turismo, lavoro o per visitare amici e familiari in una fase in cui la domanda si fa sempre più crescente."

Cagliari rappresenta un ulteriore tassello nella continua espansione di Wizz Air in Italia, dove la compagnia è oggi il secondo vettore per quota di mercato. Dal debutto nel paese nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, la compagnia collega il mercato italiano attraverso 329 rotte verso 33 paesi e mette a disposizione 20,3 milioni di posti nella sola stagione estiva, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025.