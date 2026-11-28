Sono 117 i genitori separati o divorziati in Sardegna ammessi al contributo per il pagamento dell'affitto, per un importo complessivo di 298.452,18 euro. I primi bonifici sono attesi nei prossimi giorni. La quota più consistente di beneficiari si trova nel territorio di Cagliari, con 56 ammessi, seguito da Sassari con 23. Sono invece 14 in Gallura Nord-Est Sardegna, 9 nell'Oristanese, 7 nel Medio Campidano, 4 nel Nuorese, 3 nel Sulcis Iglesiente e uno in Ogliastra. I dati sono stati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Mit ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato i 21 decreti di pagamento relativi ai 7.402 beneficiari individuati a livello nazionale. Il sostegno economico può coprire metà del canone di locazione, fino a un massimo di 500 euro mensili e 6mila euro all'anno.

Il ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi".

A livello nazionale, l'88% degli ammessi è di cittadinanza italiana e quasi la metà ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% dei beneficiari, le madri il 43,1%. Oltre il 50% delle richieste è arrivato da genitori tra i 45 e i 54 anni.