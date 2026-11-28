A Siniscola prende forma un nuovo percorso politico in vista delle elezioni amministrative del 2027. Sette realtà cittadine hanno annunciato la nascita di un'intesa programmatica con l'obiettivo di costruire una proposta comune e presentare agli elettori un'alternativa per il futuro amministrativo della città. Il progetto riunisce G.I.S.S. (Giovani Innovazione Sviluppo Siniscola), Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista, Progressisti, Unione per Siniscola e Uniti per Todde.

La denominazione scelta per identificare questa collaborazione è “Tavolo politico”. Una definizione che non nasce casualmente e che vuole evidenziare la natura del percorso avviato; uno spazio di confronto e progettazione nel quale le diverse realtà intendono collaborare all'interno di un piano condiviso, che guardi oltre le rispettive appartenenze politiche.

L'iniziativa, fanno sapere, punta a trasformare questa convergenza in un programma comune, con una visione orientata allo sviluppo sostenibile, al miglioramento dei servizi e all'inclusione sociale. L'intenzione dichiarata è quella di dare vita a un progetto capace di raccogliere sensibilità differenti, valorizzando il contributo delle esperienze politiche e amministrative che nelle precedenti elezioni hanno rappresentato una parte significativa dell'elettorato siniscolese.

Nella comunicazione diffusa dai promotori viene sottolineata proprio la volontà di compiere un passo ulteriore rispetto alle precedenti esperienze, attraverso una sintesi tra i diversi gruppi e l'avvio di un percorso aperto alla partecipazione. L'obiettivo è coinvolgere anche cittadini, associazioni e quanti vorranno contribuire alla definizione delle priorità per la comunità.

Per il momento il lavoro si concentra dunque sulla costruzione delle basi politiche e programmatiche dell'intesa. Non vengono ancora indicati candidati o dettagli su una futura composizione elettorale: il primo passaggio sarà quello di individuare una piattaforma di obiettivi condivisi in vista dell'appuntamento del 2027.

Il “Tavolo” ha già attivato i propri canali di comunicazione: su Instagram è presente la pagina Siniscolacitta Verso le amministrative 2027, mentre su Facebook è stato inaugurato il profilo Amministrative 2027 Città di Siniscola. Strumenti attraverso i quali i promotori intendono raccontare il percorso e mantenere aperto il confronto con la cittadinanza, preparando il terreno per la tornata elettorale che nei prossimi mesi vedrà protagonista la cittadina baroniese.