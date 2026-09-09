Svolta meteo in arrivo sulla Sardegna: l'ondata di caldo intenso di questi giorni si prepara a lasciare il passo a un brusco calo termico, con temperature in discesa fino a 10 gradi per riallinearsi alle medie stagionali, accompagnate da un peggioramento a suon di temporali.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalla prossima mezzanotte e fino alla serata di domani, giovedì 10 settembre.

L'allerta interessa nello specifico i bacini di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, coinvolgendo l'Oristanese e l'intero settore nord-occidentale dell'Isola, con precipitazioni e rovesci attesi in estensione anche verso Gallura, Baronia e Ogliastra fin dalle prime luci dell'alba.

La Protezione Civile ha diffuso le consuete norme di autoprotezione raccomandando ai cittadini la massima prudenza: in presenza di forti precipitazioni si suggerisce di restare in casa o di salire ai piani superiori qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra. Gli spostamenti in auto vanno limitati ai soli casi di effettiva necessità, con il divieto categorico di percorrere o sostare in sottopassi, sostare in prossimità di argini e ponti e tentare di guadare torrenti o corsi d'acqua in piena.