Una nuova e massiccia ondata di approdi ha interessato le coste del Sud Sardegna, dove nell'arco di una sola giornata, dalle 6 del mattino alla mezzanotte circa di ieri, sono giunti complessivamente 119 migranti. Tra le persone soccorse e rintracciate si contano anche una decina di donne e altrettanti minori.

Gli sbarchi sono stati registrati in tutto il Sud Sardegna, dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Aresi a Sant'Antioco dove i migranti sono arrivati sia autonomamente che dopo essere stati intercettati da Guardia di finanza e Capitaneria di porto.

Sbarchi anche a Chia e al porto canale di Cagliari. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir.