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Momenti di apprensione nel pomeriggio nella nota località costiera di Torre delle Stelle, frazione di Maracalagonis, per un incendio scaturito da un’auto parcheggiata lungo via dei Cigni.
Le fiamme, oltre a interessare il veicolo, si sono propagate alla vegetazione circostante, coinvolgendo alcuni arbusti e una grossa palma. I Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti con una squadra di pronto intervento, hanno circoscritto e spento l'incendio, avviando al termine gli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause del rogo.
Sul posto è intervenuta anche un'autobotte di supporto, impiegata per garantire l'approvvigionamento idrico degli automezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.