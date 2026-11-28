Rimpatrio con un volo charter organizzato dall'Italia e diretto verso il Paese d'origine per 62 cittadini africani espulsi da tre Paesi europei. L'operazione, promossa dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto di Frontex, ha coinvolto anche Cipro e Spagna. A bordo sono saliti 51 stranieri espulsi dall'Italia, 8 da Cipro e 3 dalla Spagna, accompagnati dai rispettivi contingenti di scorta.

Tra i 51 rimpatriati dall'Italia figura un uomo condannato a 9 anni e 4 mesi dalla Corte d'Appello di Catania, l'8 febbraio 2023, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, rapina e lesioni personali. Era stato coinvolto nell'operazione «No Fly Zone», condotta nel 2019 dalla Squadra Mobile di Palermo e da altre forze di polizia, nei confronti di 13 cittadini stranieri accusati di appartenere alla confraternita cultista Eiye, attiva nel territorio nazionale e dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio.

Il 2 ottobre 2026 il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila aveva confermato la misura di sicurezza dell'espulsione, valutando ancora elevata la pericolosità sociale dell'uomo e riconoscendone il ruolo direttivo nell'organizzazione. Dopo la scarcerazione da Sulmona era stato trasferito nel Cpr di Palazzo San Gervasio. L'operazione è stata monitorata da osservatori di Frontex e del Garante nazionale, a partire da Fiumicino.