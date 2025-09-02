Una 18enne è stata violentata nella notte tra sabato e domenica nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Secondo la ricostruzione della Procura di Lodi, la giovane avrebbe lottato per circa un’ora nel tentativo di liberarsi dal suo aggressore, riportando diversi lividi su varie parti del corpo.

L’aggressione è avvenuta mentre la ragazza si stava dirigendo verso il treno per tornare a casa. Si trovava nel secondo parcheggio della stazione, più piccolo e isolato, nascosto tra due terrapieni, e non in quello principale, adiacente alle abitazioni.

Le indagini sono in corso: gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza, comprese quelle private, che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga dell’uomo.