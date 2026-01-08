PHOTO
Una donna si è gettata dal balcone della propria abitazione, al primo piano di un edificio di Ventimiglia, nel tentativo di sottrarsi all’uomo con cui conviveva, che l’avrebbe accoltellata. L’episodio si è verificato poco dopo le 11.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, insieme ai carabinieri. La donna ha riportato un politrauma ed è stata affidata alle cure sanitarie.
I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.