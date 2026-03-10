È stata ufficialmente aperta presso l'ospedale San Francesco di Nuoro la nuova Centrale di Sterilizzazione, frutto dell'appalto assegnato da ARES Sardegna alla RTI Demi Sterilis Spa/Servizi Italia Spa per gestire il servizio di sterilizzazione e noleggio di strumentazione chirurgica per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

La nuova Centrale di Sterilizzazione di Nuoro si distingue per le sue modernissime attrezzature tecnologiche, le migliorie apportate alla struttura e i processi operativi aggiornati che rispettano rigorosamente tutte le normative del settore, inclusi i requisiti per l'accreditamento, posizionando così l'Ospedale San Francesco all'avanguardia tra le Aziende Sanitarie della regione.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Direttore Generale Francesco Trotta e il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Luca Deiana della ASL 3 di Nuoro, insieme al Direttore del Dipartimento Acquisti Antonello Podda e alla Responsabile Unica del Progetto Tania Ruiu di ARES Sardegna.

"Si tratta – spiega Tania Ruiu - di un appalto di esternalizzazione del servizio complessivo di sterilizzazione e di noleggio dello strumentario chirurgico: tutta la gestione dell’ordinario verrà affidata a una ditta esterna, che entrerà con le proprie professionalità, collaborando con il personale interno per consentire l’esecuzione del servizio". Al termine del contratto la Centrale di sterilizzazione resterà di proprietà della ASL di Nuoro, costituendo un patrimonio strategico di impianti, attrezzature e apparecchiature fondamentali per l’autonomia del Servizio Sanitario.

"Con l'inaugurazione della Centrale di Nuoro – aggiunge Antonello Podda -, prosegue il processo di efficientamento del servizio di fornitura di kit chirurgici e sterilizzazione a favore di tutte le ASL che ha come obiettivo l'omogeneizzazione delle prestazioni in tutte le ASL, dando a tutti gli operatori sanitari le stesse opportunità e ai pazienti maggiori sicurezze".

"Le complesse procedure di sterilizzazione – dichiara il Direttore Generale dell’ASL nuorese, Francesco Trotta - rappresentano uno dei nodi fondamentali nei processi di funzionamento e sicurezza di una sala operatoria, il punto cardine della prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche chirurgiche e ambulatoriali. Si tratta, quindi, di processi importantissimi, spesso poco conosciuti per chi non opera professionalmente all’interno di una struttura ospedaliera, ma determinanti per la sicurezza dei pazienti e degli operatori stessi. Dotare i propri ospedali di nuove Centrali di Sterilizzazione moderne, tecnologicamente avanzate ed efficienti è dunque essenziale per una struttura ospedaliera strategica come il San Francesco di Nuoro, attenta al tema delle infezioni ospedaliere e impegnata a garantire ai pazienti i più elevati standard di sicurezza oggi disponibili".