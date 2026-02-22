È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano scomparso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz. A comunicarlo sono la madre, Raffaella Grande, e il legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani.

Il giovane, impiegato come autista in un hotel, era partito per un’escursione a quota 2700 metri quando, secondo quanto riferito dalla polizia svizzera, sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

"Luciano non era uno sprovveduto, - fa sapere l'avvocato Pisani - anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo: vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore".

La famiglia parla di "gravi negligenze" nelle operazioni di soccorso. Il fratello Emmanuel riferisce che "Le ricerche non sono mai partite e fin dall'inizio della vicenda, giovedì scorso, è stato risposto con sarcasmo a mia madre: 'Preparatevi a un funerale'." E ancora: "Rassegnati, non abbiamo una sfera magica".

Secondo quanto comunicato ai familiari, le autorità svizzere non avvieranno indagini. È stato concesso il nulla osta per il rientro della salma. La famiglia ha deciso di non richiedere l’autopsia.