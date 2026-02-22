Febbraio si chiude con una serie di scioperi che interesseranno diversi comparti dei trasporti. Non solo il settore aereo, ma anche quello ferroviario e alcune realtà del trasporto locale saranno coinvolti nelle astensioni dal lavoro.

Giovedì 26 incroceranno le braccia, su scala nazionale, i lavoratori del comparto aereo. Tra le compagnie interessate figurano ITA Airways, easyJet e Vueling. La data è stata fissata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in considerazione della concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Dal 27 al 28 febbraio sarà invece il turno del settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si fermerà per 24 ore, dalle 21 del 27 alle 20.59 del giorno successivo, con adesione a livello nazionale. Coinvolti anche i dipendenti delle imprese attive nel trasporto merci su rotaia.

Sempre il 27 sono previste astensioni locali: a Torino per il personale di Arriva Italia e a Bari per gli operatori di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici.