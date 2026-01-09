La rottura di una condotta idrica ha provocato una voragine in viale San Francesco, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra a Sassari.

Gli operai di Abbanoa sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata dei tecnici del Comune, ma i lavori, particolarmente impegnativi, proseguiranno almeno fino a lunedì.

Per motivi di sicurezza e per consentire le attività del cantiere, è stato necessario chiudere al traffico il tratto stradale. "È consigliato prevedere di percorrere strade alternative, evitando viale san Francesco poiché il traffico può essere deviato soltanto nella via Buccari", fa sapere il Comune.