Un incidente sul lavoro ha provocato oggi pomeriggio la morte di un operaio di 63 anni all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe in località Masseria del Re, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell’impatto con un mezzo industriale in movimento all’interno del sito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio del personale del Commissariato di Giugliano–Villaricca e dell’Ispettorato del Lavoro, incaricati dei rilievi di rispettiva competenza.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto.