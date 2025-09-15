Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina in Val Rendena, in Trentino. A perdere la vita è stata una ragazza di 15 anni, investita da un camion intorno alle 7:15 in località Giustino.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane studentessa si trovava lungo la strada statale 239, dove stava aspettando l’autobus per recarsi a scuola, quando è sopraggiunto il mezzo pesante che l’ha travolta.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso con a bordo il medico d’urgenza. Ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato vano e la ragazza è deceduta sul luogo dell’incidente.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.