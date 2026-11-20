Una lunga giornata di proteste, culminata in serata con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nelle strade del centro. È quanto accaduto a Torino, dove il corteo contro il carovita e il riarmo, organizzato dopo le mobilitazioni per lo sciopero generale, è degenerato in diversi momenti di confronto con gli agenti in assetto antisommossa. La polizia ha effettuato alcune cariche di alleggerimento e utilizzato idranti e lacrimogeni per contenere l'avanzata dei partecipanti.

La nuova manifestazione è partita da piazza Castello, dove nel tardo pomeriggio si erano radunate alcune centinaia di persone. Dopo cori, musica e slogan contro il Governo, il gruppo si è diretto verso via Po, per poi proseguire in direzione di piazza Carlina. Tra i simboli esposti anche una bandiera israeliana macchiata di nero con la scritta "Nazi".

Il primo confronto si è verificato in via Accademia Albertina, dove una parte dei manifestanti ha tentato di superare il cordone predisposto dalle forze dell'ordine. Gli agenti hanno risposto con una carica di alleggerimento, mentre durante il parapiglia è stata lanciata anche una bottiglia in direzione della polizia. Il corteo è stato costretto a fare marcia indietro verso via Po.

La situazione si è ripetuta poco dopo in piazza Vittorio Veneto, dove i manifestanti hanno tentato di imboccare via Plana, trovando nuovamente il blocco degli agenti. Ne sono seguiti altri scontri e momenti di tensione, prima che il gruppo si ricompattasse lungo via Bonafous e corso Cairoli, proseguendo verso ponte Re Umberto.

La protesta non si è fermata. I manifestanti hanno successivamente tentato di raggiungere nuovamente piazza Vittorio Veneto, ma all'ingresso del ponte hanno trovato un altro imponente schieramento delle forze dell'ordine. Al nuovo tentativo di avanzare, gli agenti hanno risposto con gli idranti, spingendo il corteo fino all'area antistante la chiesa della Gran Madre, dove sono stati lanciati anche alcuni lacrimogeni. La manifestazione si è quindi spostata lungo corso Moncalieri, nel tentativo di rientrare verso il centro attraverso il ponte di corso Regina Margherita.

La mobilitazione serale ha rappresentato l'ultimo capitolo di una giornata particolarmente intensa per il capoluogo piemontese. In mattinata si era svolto il corteo promosso dalla Cgil nell'ambito dello sciopero generale, con una partecipazione stimata in circa 20mila persone. Parallelamente si erano mobilitati studenti e collettivi, con uno spezzone sociale che aveva attraversato diverse zone della città e tentato di raggiungere l'imbocco della tangenziale sud, in corso Unità d'Italia, trovando il passaggio sbarrato dalle forze dell'ordine.

Al centro delle proteste, oltre alle contestazioni contro il Governo e la manovra economica, il caro vita, la precarietà, i tagli a scuola e sanità e la contrarietà alle politiche di riarmo. Una giornata che ha coinvolto migliaia di lavoratori e studenti e che si è conclusa con nuove tensioni nel cuore di Torino, dopo ore di cortei e pesanti ripercussioni sulla circolazione cittadina.