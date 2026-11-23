Due euro per contribuire a garantire vaccini salvavita ai bambini che nel mondo non hanno accesso alle vaccinazioni essenziali. È l'obiettivo di "Vaccino sospeso", l'iniziativa promossa da Unicef Italia e sostenuta da Federfarma dal 20 novembre al 31 dicembre 2026. Nelle farmacie aderenti, riconoscibili dalla locandina dedicata, sarà possibile effettuare una donazione inquadrando il QR code presente sul manifesto o sul cartoncino informativo.

Con un contributo di 2 euro si potranno sostenere due dosi di vaccino destinate ai bambini più vulnerabili. Un intervento che punta a contrastare una situazione ancora critica a livello globale: secondo le stime, nel 2024 ben 14,3 milioni di neonati sotto i dodici mesi non hanno ricevuto neppure una dose vaccinale.

Tra il 2023 e il 2025, dei 18,3 milioni di bambini raggiunti dall'azione dell'Unicef, circa 12,3 milioni erano bambini a dose zero, mentre 15 milioni non avevano mai ricevuto il vaccino contro il morbillo.

L'organizzazione, principale fornitore di vaccini al mondo, sostiene i programmi di immunizzazione ordinaria e le campagne di prevenzione e risposta alle emergenze epidemiche, occupandosi della fornitura dei vaccini e degli aspetti logistici necessari per raggiungere i bambini.

Federfarma invita quindi i cittadini a contribuire alla raccolta, anche in occasione di una visita in farmacia per la vaccinazione antinfluenzale, con una donazione che può aiutare a garantire l'accesso a uno strumento fondamentale di prevenzione.