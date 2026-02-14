È accusato di tentato sequestro di persona e lesioni personali aggravate un uomo arrestato dalla polizia a Bergamo dopo aver cercato di sottrarre una bambina di un anno e mezzo alla madre all’ingresso di un supermercato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13. Secondo la ricostruzione, una famiglia – madre, padre e figlia – stava uscendo dal punto vendita mentre l’uomo, cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, stava entrando. Improvvisamente avrebbe afferrato la piccola per le gambe, tentando con forza di strapparla alla madre e trascinarla verso l’interno del centro commerciale.

La donna ha reagito opponendosi con decisione e chiedendo aiuto. Il padre, che si trovava a poca distanza, è intervenuto immediatamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza hanno contribuito a immobilizzarlo fino all’arrivo della volante, che ha messo in sicurezza la minore e accompagnato l’uomo in Questura.

Le indagini, supportate dalle testimonianze raccolte e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove gli accertamenti clinici hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza con cui sarebbe stata afferrata.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per sequestro di persona aggravato – perché ai danni di una minore di quattordici anni – e per lesioni personali aggravate. È stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa della convalida.