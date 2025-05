"Forse non funzionerà nulla, forse è semplicemente impossibile. Bisogna capire che qui (tra l'Ucraina e la Russia, ndr) c'è un odio enorme". Le speranze di pace nel conflitto russo-ucraino sono ridotte a un lumicino per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ne ha parlato in un'intervista rilasciata al programma 'Meet the Press' della Nbc News.

"Arriverà un momento in cui dirò: 'Va bene, vai avanti, continua a fare lo stupido.' A volte ci sono vicino, e poi succede qualcosa di positivo", ha aggiunto.

Sull'accordo sui minerali firmato tra Kiev e Washington, il tycoon è rimasto un po’ vago: "Penso che ci siamo avvicinati a una parte, anche se forse non così tanto all'altra. Vedremo. Non vorrei specificare a quale parte siamo più vicini in questo momento. Ma abbiamo raggiunto un accordo che è vantaggioso per gli americani".