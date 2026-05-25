Il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza sanitaria su due persone che sono tornate dall'Uganda con sintomi febbrili, attualmente ricoverate e monitorate presso l'ospedale Sacco di Milano. Sotto sorveglianza anche i parenti dei due pazienti.

Le procedure sono scattate in quanto la zona dell'Uganda dove si trovavano i due non è lontana dalla Repubblica democratica del Congo, dove è in corso un'emergenza Ebola.

"Pensiamo che probabilmente la causa di quei sintomi sia quella di una malaria anche celebrale o di un virus gastrointestinale", ha affermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Il rischio Ebola in Italia "resta molto basso", ha detto il ministero della Salute Orazio Schillaci, sottolineando che "il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo e tutte le procedure previste per la gestione di eventuali casi sospetti risultano attivate".