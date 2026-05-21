Serata di tragedia e paura quella di ieri, mercoledì 20 maggio, a Milano, dove un uomo di 39 anni avrebbe investito due sorelle anziane che stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Carnia, causando la morte di una delle due donne.

Le vittime, di 75 e 70 anni, sono state travolte mentre attraversavano regolarmente la strada. Per la sorella maggiore non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’impatto. L’altra donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Dopo l’investimento, il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Poco dopo, però, si è presentato spontaneamente agli agenti della Polizia Locale costituendosi.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo guidava in stato di ebbrezza: i test alcolemici avrebbero infatti evidenziato un valore pari a quattro volte oltre il limite consentito dalla legge.

Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Il 39enne rischia ora accuse pesantissime, tra cui omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida in stato di ebbrezza.