Una donna di 60 anni ha denunciato di essere stata rapinata e violentata domenica mattina poco dopo le 6 nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia della capitale. La vittima stava portando a spasso il cane quando, secondo quanto ricostruito, è stata sorpresa da uno sconosciuto che l’ha avvicinata all’improvviso, le ha strappato il cellulare dal marsupio e l’ha aggredita sessualmente.

“Un incubo durato dieci minuti”, avrebbe riferito ai soccorritori la donna, residente in zona e sotto choc.

Solo dopo che l’uomo si è allontanato, la 60enne è riuscita a tornare a casa e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale dove è stato attivato il codice rosa. Secondo quanto emerso, sarebbero stati riscontrati segni compatibili con una violenza.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre si cercano testimoni che possano aver notato movimenti sospetti nel quartiere a quell’ora. La donna, che verrà riascoltata nelle prossime ore, avrebbe inizialmente parlato di uno straniero.