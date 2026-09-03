Dopo tre anni intensi e ricchi di riscontri operativi, il Colonnello Steven Chenet si appresta a lasciare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano per assumere il prestigioso incarico di Capo Ufficio O.A.I.O. presso la 2ª Brigata Mobile di Livorno. Giunto in Sardegna l’11 settembre 2023 dopo la significativa esperienza al Reparto Territoriale di Mondragone nel Casertano, l'Ufficiale traccia il bilancio di un triennio caratterizzato da un forte radicamento sul territorio, dove l'Arma persegue l'88% dei delitti complessivi e rappresenta, nei 76 Comuni dell'Oristanese, l'unico fondamentale presidio di sicurezza e coesione sociale soprattutto nei centri più piccoli.

Tra i principali traguardi investigativi spicca la decisa controffensiva alle cosiddette truffe del "finto carabiniere o avvocato" ai danni delle persone anziane, fenomeni riqualificati dalla Procura come vere e proprie estorsioni per la violenza psicologica e il terrore inflitti alle vittime. Con le quattro operazioni "Shield", il Comando Provinciale ha varato un modello operativo rapido e coordinato con gli altri comandi dell'Isola, riuscendo a intercettare i "trasfertisti" nei porti di Cagliari e Olbia un attimo prima dell'imbarco con la refurtiva e allargando i blitz fino alle basi logistiche in Campania. Altrettanto incisivo è stato il fronte antidroga, culminato nelle operazioni Aristeo, Demetra, Sirio, Cassiopea-Four e Five-Eyes condotte dalle Compagnie di Oristano, Ghilarza, Mogoro e dal Nucleo Investigativo insieme ai Cacciatori di Sardegna e all'11° Nucleo Elicotteri di Elmas, con il sequestro di cinque maxi piantagioni, oltre 20.000 piante di cannabis distrutte e 25 arresti in flagranza.

Un'azione che non ha mai tralasciato la tutela delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, testimoniata dall'attività della "Stanza tutta per sé" istituita con Soroptimist International. Nel congedarsi, il Colonnello Chenet ha rivolto un sincero ringraziamento ai militari del Comando Provinciale, alle autorità civili, giudiziarie e religiose, ai sindaci e soprattutto ai cittadini dell'intera provincia per il legame di profonda collaborazione e fiducia reciproca costruito nel corso dell'incarico.