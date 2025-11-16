Tragedia sulla strada statale 73 nel pomeriggio di oggi: un ragazzo di 22 anni, residente ad Arezzo e originario della Moldavia, ha perso la vita in un drammatico incidente a Pieve al Toppo, frazione di Civitella in Val di Chiana.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 16:42 il giovane stava viaggiando in direzione di Arezzo quando ha perso il controllo della sua auto, che è uscita di strada andando a schiantarsi contro due pini lungo il bordo della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti l’ambulanza infermierizzata del 118 dell’Asl Toscana sud est, una Blsd della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma è stata poi recuperata dalla Croce Bianca e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. La polizia municipale ha avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente, al momento ancora in corso di accertamento.