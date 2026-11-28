Turni che possono raggiungere le 250 ore mensili e compensi che, in alcuni casi, si fermano a 5-6 euro l'ora. È la condizione denunciata da circa 42mila medici specializzandi, pronti a partecipare alla manifestazione del 5 dicembre in difesa della sanità pubblica. A descrivere le criticità è Giovanni Gallo, responsabile del Settore Giovani del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed.

Già laureati in Medicina e assegnatari di una borsa di studio per una specifica specializzazione, si trovano in una posizione intermedia tra studenti e lavoratori. Sebbene siano ancora formalmente in formazione, negli ospedali svolgono attività assistenziale e assumono responsabilità professionali. Una situazione che, secondo Gallo, si accompagna a condizioni molto diverse da una scuola all'altra, anche all'interno dello stesso ateneo e della stessa disciplina.

L'orario teorico è di 38 ore settimanali, ma nella realtà si può superare facilmente quota 60. "Le condizioni lavorative - sottolinea Giovanni Gallo - cambiano da scuola a scuola, persino all'interno dello stesso ateneo e della stessa disciplina". A questo si aggiunge la discrezionalità degli atenei nella gestione delle attività e delle opportunità formative.

Da qui la richiesta di una riforma complessiva: "Serve una riforma complessiva che introduca un vero contratto di formazione-lavoro evitando che la specializzazione si trasformi in un percorso di sfruttamento", conclude Gallo.