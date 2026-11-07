Un bottino decisamente insolito, composto da centinaia di tavolette di cioccolato e decine di confezioni di batterie. È quanto avrebbe rubato un uomo di 33 anni da un supermercato di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, prima di essere arrestato dalla Polizia locale.

La refurtiva comprendeva ben 292 tavolette di cioccolato di marca e 44 confezioni di batterie, per un valore complessivo di circa 1.300 euro. Dopo il furto, l'uomo avrebbe tentato di allontanarsi, dando il via a un inseguimento durato circa due chilometri.

Gli agenti sono riusciti a fermarlo e a recuperare l'intera merce sottratta. Per il 33enne è quindi scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato.

La vicenda è approdata in tribunale, dove l'arresto è stato convalidato. Nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura del divieto di dimora a Bergamo e provincia. La prossima udienza è stata fissata per il 27 novembre.

La notizia è stata riportata da ANSA e da L'Eco di Bergamo.