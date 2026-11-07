Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio della compagna, aggredita e accoltellata al culmine di una lite nella notte del 4 novembre, alla periferia di Vicenza.

La donna ha riportato lesioni particolarmente gravi, tra cui ferite permanenti al volto e la frattura dell'osso temporale. Attualmente è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica. Secondo quanto comunicato, le sue condizioni sono stabili.

La notizia, anticipata dai quotidiani del gruppo Nem, è stata confermata dalla Questura di Vicenza attraverso una nota.

Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche hanno permesso di rintracciarlo il giorno successivo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove aveva trovato ospitalità presso un conoscente.

Il 35enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione.