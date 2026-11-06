Un neonato è stato abbandonato nella chiesa di San Gregorio Magno, nel quartiere Magliana a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 novembre, intorno alle 16:30, quando un parrocchiano ha notato un sacchetto della spesa lasciato sotto il crocifisso, all'interno del luogo di culto in piazza Certaldo. Al suo interno si trovava il piccolo, che è stato immediatamente soccorso.

L'uomo ha dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri della Stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile della Capitale. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'Ares 118 e un'ambulanza del Cto, che hanno prestato le prime cure al neonato prima del trasferimento in ospedale.

A occuparsi del bambino sono stati il medico Manuele Berlanda, le infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e l'autista Antonio Fusco. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sono buone: il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. È stato accompagnato all'ospedale San Camillo-Forlanini per gli accertamenti sanitari e le cure necessarie.

Dalle prime valutazioni mediche sarebbe nato da appena 24-48 ore. Un elemento che rende ancora più delicati gli accertamenti sulle circostanze del suo abbandono.

Intanto sono partite le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare la persona che ha lasciato il neonato nella chiesa. Una prima analisi delle immagini registrate dalle telecamere interne ha permesso di individuare una donna con il capo coperto mentre deposita il bambino sotto il crocifisso, per poi allontanarsi.

I carabinieri stanno ora acquisendo anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere ulteriori elementi utili a risalire alla donna e ricostruire i suoi spostamenti.