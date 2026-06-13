Un alunno di una classe prima del professionale dell’Istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola (Modena) ha minacciato un professore tenendo in pugno una pistola. Dietro il gesto, avvenuto lo scorso 21 maggio durante l'ora di lezione, ci sarebbe la pretesa di ottenere un pacchetto di sigarette.

Il ragazzo si sarebbe avvicinato alla cattedra puntando contro il volto del docente una pistola giocattolo munita di un vistoso tappo rosso, pronunciando la frase: “Dammi delle sigarette o sparo”. Il professore non si sarebbe scomposto: avrebbe strappato l'arma giocattolo dalle mani del giovane ordinandogli di tornare subito a sedersi, per poi formalizzare la segnalazione con una nota sul registro di classe.

Il giovanissimo protagonista del gesto ha concluso anzitempo la sua esperienza all'interno dell'istituto. Il ragazzo si trovava già sotto stretta osservazione da parte dei docenti ed era gravato da pesanti precedenti disciplinari. “È stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto, cosa che poi è avvenuta nei giorni successivi” ha fatto sapere il Dirigente scolastico.