Un piccolo aereo da turismo a due posti è precipitato al suolo in un campo nella zona periferica di Lurate Caccivio, in provincia di Como, in un’area situata a ridosso del centro sportivo comunale.

Il velivolo, di provenienza svizzera, si trovava in volo ed era diretto a Locarno quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha improvvisamente perso quota fino al drammatico impatto con il terreno, che per fortuna non ha coinvolto le abitazioni o le strutture circostanti.

A bordo del mezzo viaggiavano due uomini di 55 e 66 anni. Le loro condizioni sono apparse subito gravissime ai primi soccorritori giunti sul posto. I due occupanti, dopo essere stati estratti dall'abitacolo e stabilizzati sul campo dal personale sanitario, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze arrivate da Appiano Gentile e Lomazzo e l’elisoccorso decollato da Sondrio.

Le operazioni successive all'incidente si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell'area e del velivolo. Nel frattempo, gli investigatori hanno avviato i primi rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali elementi tecnici utili a chiarire l’accaduto.