"Penso che a loro bisogna dare un futuro, una ripartenza". Lo ha detto all'ANSA Chiara Rogante, una giovane psicologa del lavoro romana di nascita, ma da tempo residente a Foligno, che ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi e alle ragazze ustionati nell'incendio di Crans-Montana. Un'iniziativa personale nata da una riflessione che guarda oltre l'impatto immediato della tragedia.

"Tutti ci soffermiamo sul qui e ora - spiega Rogante - io invece ho pensato al futuro di questi ragazzi, adolescenti e giovani, che dovranno ripartire. Nel mio piccolo, questa donazione significa contribuire a una parte della loro ripartenza, del loro essere".

Da psicologa, lo sguardo è andato subito al dopo. "È più facile per tutti fermarsi sull'oggi e sul dolore - osserva - ma i riflettori restano accesi solo per un tempo limitato. A riflettori spenti questi giovani continueranno a portare con sé un trauma e quindi pensato che questo gesto potesse rappresentare un punto di ripartenza". Alla domanda su cosa dire a una ragazza o a un ragazzo vittima di quella tragedia, Rogante non nasconde la difficoltà. "Non so cosa si possa dire - spiega -, sicuramente avranno bisogno di tempo. Di certo per tutti loro c'è un domani, c'è la fortuna di esserci e, anche con un piccolo gesto, si può provare a restituire loro dignità come persone e offrire un minimo sollievo".

L'iniziativa è diventata pubblica quasi per caso, con un post sui social alla ricerca di un parrucchiere disposto a fare il taglio secondo le procedure necessarie. "Non avevo intenzione di creare risonanza - racconta Chiara - e mi stavo informando in autonomia". In poche ore, però, sono arrivati messaggi e commenti di sostegno. "Ho visto tanta solidarietà e persone che hanno preso spunto per fare lo stesso - racconta -, è stato un movimento di coscienza che non mi aspettavo".

Secondo Rogante, la solidarietà non dovrebbe essere episodica. "Siamo capaci di esserlo - sottolinea -, ma ce ne dimentichiamo quando va tutto bene. Dovremmo imparare a portarla nella quotidianità".

Il taglio, alla fine, c'è stato. Dai capelli lunghi a un caschetto, senza ripensamenti. Rogante mostra quelli appena tagliati nel salone di Stefania a Bastia Umbra, raccolti e pronti per essere donati, mentre il nuovo look segna visivamente il compimento di una scelta "meditata, ma nata dal cuore", conclude la psicologa.