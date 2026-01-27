È una storia terribile e che fa riflettere molto quella che arriva da Torino e riguarda l'assurda e tragica morte di Davide Borgione. Il ragazzo, 19enne torinese di 19 anni, è stato trovato in fin di vita nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio su una strada nel quartiere San Salvario e poco dopo è morto in ospedale.

Secondo quanto riportato da diverse testate nazionali e da Ansa, Davide stava tornando a casa in bicicletta elettrica dopo una serata in discoteca con gli amici. Come informa Sky Tg 24, mentre pedalava non avrebbe avuto addosso il casco e, secondo i primi rilievi delle telecamere di videosorveglianza, sembra sia caduto da solo su una strada bagnata, sbattendo la testa con violenza.

Le immagini mostrano poi che, quando Davide giaceva a terra, un’auto lo avrebbe urtato senza fermarsi; il conducente, sentito dagli investigatori, avrebbe poi dichiarato di non essersi accorto della presenza del corpo a terra.

Un elemento emerso nelle ultime ore dalle indagini, riportato da ANSA e altri media, ha suscitato profonda indignazione pubblica: mentre Davide era ancora sull’asfalto in condizioni gravissime, una o più persone si sono avvicinate e gli avrebbero sottratto il portafoglio.

Secondo quanto confermato da fonti investigative, il fatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e la Procura della Repubblica di Torino sta valutando gli inquadramenti penali.

Secondo quanto riportato da Prima Torino, le autorità hanno identificato e denunciato alcune persone in relazione alla vicenda: si tratta di due giovani indagati per furto e omissione di soccorso perché, secondo le immagini, si sarebbero avvicinati al corpo di Davide, gli avrebbero sottratto il portafoglio dalle tasche e sarebbero poi ripartiti con l’auto senza chiamare aiuto.

L’automobilista che avrebbe urtato il giovane quando era già a terra è stato anch’egli denunciato per omissione di soccorso dalle forze dell’ordine.