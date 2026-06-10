Una lieta notizia che parla di prontezza e umanità arriva stavolta da Torino, dove una giovane coppia ha voluto ringraziare pubblicamente la Polizia di Stato per un intervento che si è rivelato decisivo nel giorno più importante della loro vita: la nascita della loro bambina.

Come spiega la Polizia di Stato attraverso un post sui social, la vicenda è cominciata qualche giorno fa lungo il tragitto da corso Appio Claudio verso l’ospedale Maria Vittoria, quando la situazione si è fatta improvvisamente urgente nel traffico. Due agenti delle Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti immediatamente, fornendo scorta al veicolo e permettendo alla famiglia di raggiungere in sicurezza e nel minor tempo possibile la struttura ospedaliera.

Grazie al loro intervento, la piccola è nata al sicuro in reparto, evitando il rischio concreto di un parto in condizioni di traffico e in emergenza.

Il ringraziamento della famiglia, Stefania e Corrado, è stato affidato a un messaggio pubblicato dalla Polizia all'interno del post, diventato rapidamente simbolo di gratitudine e riconoscenza:

"Un grazie immenso ai due poliziotti di Torino che ci hanno fatto da scorta da corso Appio Claudio fino all’ospedale Maria Vittoria! Grazie a voi la nostra bimba è nata al sicuro in reparto e non in mezzo al traffico!

Siete stati fantastici, grazie di cuore!".

Si tratta dell'ennesimo episodio che racconta non solo l’efficienza degli agenti, ma anche il lato più umano del loro lavoro, e della profonda vicinanza alla comunità in qualsiasi situazione.