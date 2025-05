Piazza San Pietro è stata oggi, domenica 18 maggio, il palcoscenico di uno dei momenti più importanti per la Chiesa cattolica: la cerimonia che segna l'avvio del pontificato del nuovo Papa Leone XIV, eletto dal collegio cardinalizio lo scorso 8 maggio, quando era il cardinale Robert Francis Prevost.

Sono stati momenti di profonda commozione ed emozione, soprattutto quando, durante la cerimonia, Papa Leone XIV è stato colto dalla commozione e ha alzato lo sguardo al cielo mentre indossava l'Anello del Pescatore, simbolo significativo della sua autorità papale. "È l'ora dell'amore!", ha esclamato il Pontefice, auspicando a "una Chiesa missionaria che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia e che diventa lievito di concordia per l'umanità". "Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Non sono un condottiero solitario o un capo sopra gli altri", ha detto ancora Papa Leone XIV.

La cerimonia ha attirato nella Capitale circa 150.000 fedeli e 156 delegazioni nazionali provenienti da tutto il mondo a San Pietro. Il Pontefice ha fatto un giro tra i pellegrini a bordo del papamobile alle 9:00 i l'insediamento di Prevost si è svolto con la massima sicurezza, grazie a un dettagliato piano.

Tra i presenti vi erano figure di spicco come il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la ministra russa della Cultura Olga Ljubimova, già presente a Roma per i funerali di Bergoglio. In rappresentanza dell'Italia, hanno preso parte all'evento l Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.