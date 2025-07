Il Palio degli Asinelli di Ollolai entra nel vivo. Con l'estrazione delle batterie di qualificazione alla finale, gli organizzatori dell'evento di punta dell'estate in Barbagia si proiettano già alla grande serata di domani, sabato 12 luglio, quando la centralissima piazza Marconi diventerà il palcoscenico di un grande show fatto di agonismo e divertimento.

Questa sera, invece, si terrà in piazza il rito della benedizione de "sos vihinados", i rioni storici del paese che si sfideranno domani nel Palio dedicato ai portacolori di casa. Alla contrada vincitrice andrà in premio il nuovo Gonfalone oltre.

Per quanto riguarda invece il Palio degli Asinelli dedicato ai fantini professionisti, giunto ormai alla sua 22^ edizione, queste saranno le batterie eliminatorie.

Ad aprire la grande festa del Palio di Ollolai sarà il Corteo Medievale della Sardegna con l'esibizione dei Trombettieri e musici provenienti dal Borgo Moretta di Alba (Piemonte) e dai Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano.

Poi asinelli e fantini protagonisti nel percorso ad anello su sabbia disegnato per l'occasione dalla Pro loco di Ollolai che da mesi è al lavoro per garantire la buona riuscita di un evento la cui macchina organizzativa è come sempre imponente ma ormai perfettamente rodata.

Un impegno a 360 gradi che coinvolge l'interà comunità barbaricina, l'amministrazione comunale, le associazioni, le attività produttive e i privati cittadini. Tutti uniti per il buon esito di un appuntamento ormai storico e attesissimo che richiamerà nel paese di Ospitone migliaia di appassionati e turisti.

Ollolai è pronta a vivere una delle sue notti più attese, in cui tradizione, spettacolo e spirito di appartenenza si fondono in un’unica, grande festa popolare. Il Palio degli Asinelli non è soltanto una gara: è il cuore pulsante di un’intera comunità che ogni anno rinnova, con passione e creatività, un legame profondo con la propria storia. E domani, quando tamburi, asinelli e contrade accenderanno la piazza, tutta la Barbagia sarà lì, a correre e a tifare con loro.