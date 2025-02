Elodie voterebbe mai Giorgia Meloni? “No. Neanche se mi tagliassero una mano”. È la risposta che la cantante, in gara a Sanremo, ha dato nel corso di una conferenza stampa, nella sala stampa Lucio Dalla di Sanremo.

A fare la domanda “spinosa” alla cantante è stato Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, che prima aveva fatto una riflessione. “Hai detto che sei di sinistra ma che non voti Elly Schlein perché ha poco carisma. Al contrario invece, per te, Giorgia Meloni ce l'ha”. A quel punto è arrivata la domanda: “Tu voteresti mai per Giorgia Meloni?”, chiede l'inviato di Striscia. La risposta di Elodie è tagliente: “No, non lo farei mai, neanche se mi tagliassero una mano”.

Proprio oggi prenderà il via il 75esimo Festival di Sanremo 2025. La prima serata andrà in onda su Rai 1 dalle 20.30 con il Prima Festival e poco dopo, alle 20.40 avrà inizio la gara dei cantanti. Accanto al conduttore e direttore artistico Carlo Conti come co-conduttori ci sono due veterani della tv come Antonella Clerici e Gerry Scotti. Superospite della prima serata sarà invece Jovanotti che presenterà il suo nuovo album Il corpo umano vol.1.

