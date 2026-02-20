Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con vento nelle prossime ore, ma presto arriverà un cambiamento significativo in Italia. Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, l'arrivo di una nuova area di alta pressione porterà bel tempo per un lungo periodo nel nostro Paese."Un netto cambio di rotta - sottolinea - che inizierà a manifestarsi già da questo fine settimana".

Oggi, venerdì 20 febbraio, il vento continuerà a soffiare forte specialmente al Centro-Sud con raffiche dai quadranti occidentali, ma da domani la situazione migliorerà. "Il protagonista assoluto dei prossimi giorni - continua Brescia - sarà il sole, che favorirà un deciso rialzo termico nei valori massimi su tutte le regioni". Non mancherà tuttavia, la formazione di qualche nube bassa o nebbia. In particolare domenica 22 febbraio, sono attesi addensamenti più consistenti tra la Liguria e la Toscana. Nel complesso, però, il tempo rimarrà buono e asciutto, senza alcuna minaccia di precipitazioni rilevanti per l'intero fine settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 20 febbraio

Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni isolate sul settore occidentale con cumulati deboli nel primo pomeriggio.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle coste occidentali. Progressiva attenuazione della ventilazione dalla serata.

Mari: agitati o molto agitati sui settori settentrionali e occidentali, molto mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 21 febbraio

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti principalmente in mattinata. Possibili nebbie o foschie nelle ore più fredde della giornata.

Temperature: minime in calo, massime da lieve a moderato aumento.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, localmente forti sulle coste sud-occidentali nelle prime ore del mattino.

Mari: agitati sulle coste occidentali in attenuazione nel corso della giornata, generalmente mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domenica 22 febbraio

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti principalmente sul settore occidentale. Possibili nebbie o foschie nelle ore più fredde della giornata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali, con locali rinforzi, dalle ore centrali della giornata.

Mari: molto mossi sulle coste occidentali, generalmente mossi altrove. Progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti lunedì. Possibili nebbie o foschie nelle ore più fredde di lunedì. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità nel corso di mercoledì. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione mercoledì.