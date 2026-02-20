I Carabinieri della Stazione di Arbus, con il prezioso supporto specialistico dei militari del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Cagliari, hanno condotto un'approfondita ispezione presso un'officina di autoriparazioni e revisioni situata nella zona industriale del paese, nell'ambito della tutela dell’ambiente e alla verifica del rispetto delle normative di settore, i

L'attività ispettiva ha permesso di far emergere presunte e rilevanti irregolarità nella gestione degli scarichi dell'impianto. Secondo quanto accertato dai militari, i due soci titolari dell'attività lavorativa avrebbero condotto l'esercizio in totale assenza della necessaria autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali. Inoltre, l'ispezione ha evidenziato come l'area produttiva risultasse sprovvista di un adeguato sistema di raccolta, convogliamento, separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali esterni, con conseguente potenziale rischio per l'ecosistema circostante.

Alla luce delle violazioni riscontrate, riconducibili all'inosservanza della normativa in materia di scarico illecito di acque reflue industriali, i due imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, per impedire il protrarsi delle presunte condotte illecite, è stata disposta la chiusura parziale dell’attività, limitatamente all’area destinata all'officina meccanica. Tale provvedimento restrittivo rimarrà in vigore sino al completo adeguamento dei locali e degli impianti alla vigente normativa regionale di riferimento.