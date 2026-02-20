La Provincia di Nuoro ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza su numerose strade provinciali che collegano i comuni del Marghine. Gli interventi, finanziati dal Decreto Legge 95/2025, hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade, spesso soggette a degrado a causa del traffico e delle abbondanti piogge invernali.



I lavori riguardano i comuni di Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Macomer, Noragugume, Ottana, Sarule, Birori e Sindia, con un finanziamento complessivo di 3.218.978,07 euro, di cui circa 2.200.000 euro destinati alla realizzazione degli interventi. I tratti interessati comprendono la SP 17 "Sarule - Ottana - Bolotana - Campeda" per 52 km, la SP 21 "Liscoi - limite Provincia per Sedilo" per 4,5 km, la SP 33 "Svincolo SS 131 c/o Borore SP 17 - limite Provincia Sassari c/o Ponte Tirso" per 20,5 km, la provinciale 43 "Macomer - limite Provincia Oristano per Santulussurgiu" per 7 km e le provinciali 44 ("Bivio SS 129 Bis c/o Cantoniera Bara - limite Provincia Sassari" per 6,7 km ) e Noragugume ("Noragugume - limite provincia per Sedilo" per 1,8 km), oltre alla circonvallazione di Sindia ("Bivio SS 129 Bis c/o Sindia - Bivio SS 129 Bis c/o Suni" per 7,5 km).

Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, la bonifica dei tratti con difetti del sottofondo, l'adeguamento delle pendenze per il corretto deflusso delle acque meteoriche, la sistemazione delle banchine e delle opere d'arte deputate alla gestione delle acque piovane, la realizzazione o revisione della segnaletica orizzontale e verticale, il completamento o sostituzione delle barriere stradali e dei sistemi di ritenuta, e il rifacimento di cordoli, banchettoni e delineatori di margine e curva. I lavori dovranno essere affidati entro il 30 marzo 2026.

"Questi interventi rappresentano un passo concreto e determinante per migliorare la sicurezza stradale - affermano il presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, e il Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Franco Solinas - Il rifacimento dei manti stradali e la sistemazione delle banchine riducono in maniera tangibile il rischio di incidenti, soprattutto in prossimità di curve e tratti soggetti a smottamenti o allagamenti. La revisione della segnaletica e dei sistemi di ritenuta rende inoltre i percorsi più chiari e sicuri per automobilisti, pedoni e mezzi pesanti, compresi quelli destinati al trasporto scolastico e al trasporto di merci".