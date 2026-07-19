Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, di origine marocchina, è morto nella tarda mattinata nel quartiere Pilastro, a Bologna, dopo un intervento della polizia. La Procura disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine segnalando che l'uomo stava dando in escandescenze nell'area dei garage di un condominio in via Svevo. Sul posto sono arrivati una volante della polizia e il personale del 118. Stando alle prime informazioni, il 43enne avrebbe colpito l'auto di servizio e gli agenti avrebbero utilizzato spray urticante prima di bloccarlo con fascette ai polsi. Poco dopo avrebbe accusato un malore, rivelatosi fatale.

Sui social circola un video che mostrerebbe alcune fasi della colluttazione. I familiari della vittima chiedono che venga fatta piena luce sull'accaduto. "Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace", ha dichiarato la sorella, sostenendo che "Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni".

Anche un residente che ha assistito alla scena ha raccontato: "Lui sempre chiedeva aiuto. Non ha fatto niente chiedeva solo aiuto. Era un po' agitato, chiedeva aiuto, aiuto, aiuto". Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.