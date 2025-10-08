Mentre l’alta pressione porta giornate soleggiate e temperature miti sulla maggior parte della penisola, le isole maggiori mostrano condizioni più variabili. In particolare, Sardegna e Sicilia vedranno qualche rovescio sparso, con temporali più intensi sull’isola tra giovedì e venerdì.

A spiegare la situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it:

"Nelle prossime ore avremo bel tempo con cieli limpidi, salvo qualche nube al Nord-Ovest e sul Mar Tirreno. I venti tra Puglia e regioni ioniche si attenueranno gradualmente dopo giorni di mareggiate e burrasche, e le temperature saliranno lentamente fino a 24-25°C entro il weekend."

Per il resto d’Italia, l’alta pressione garantirà giornate serene e miti, con temperature oltre la media del periodo almeno fino a metà mese.

Previsioni dettagliate:

Mercoledì 8: Nord: sole e clima mite. Centro: soleggiato e caldo. Sud: bel tempo, clima mite.

Giovedì 9: Nord: soleggiato. Centro: caldo gradevole. Sud: piogge isolate in Sardegna, bel tempo altrove.

Venerdì 10: Nord e Centro: sole e temperature miti. Sud: temporali in Sardegna, qualche rovescio in Sicilia; bel tempo altrove.

Tendenza weekend: bel tempo diffuso su quasi tutte le regioni, con residui rovesci sulle isole maggiori.