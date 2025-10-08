È finita nella notte tra il 6 e il 7 ottobre la fuga di un 53enne olbiese, già noto alle forze di polizia, arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura.

L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari lungo una delle principali arterie cittadine. Si trovava a bordo di un’auto insieme a un conoscente e, nel tentativo di sfuggire alla cattura, avrebbe fornito false generalità. I militari, tuttavia, lo hanno subito riconosciuto e arrestato.

L’ordinanza cautelare è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Stazione di Olbia Centro, che hanno documentato come l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avesse più volte violato la misura.

Le indagini, svolte con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno inoltre consentito di attribuirgli diversi furti con scasso avvenuti negli ultimi mesi in abitazioni ed esercizi commerciali del centro cittadino.

Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato tradotto nel carcere di Bancali, a Sassari, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.