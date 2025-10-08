Fine dell’incubo per una pensionata di 71 anni di Capoterra. Questa mattina i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare nei confronti della figlia, una 49enne disoccupata, accusata di maltrattamenti nei confronti della madre convivente.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, arriva al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima nel settembre scorso. L’anziana avrebbe raccontato ai militari una lunga serie di offese, umiliazioni e vessazioni che, nell’ultimo anno, avevano reso la convivenza sempre più difficile.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di documentare con precisione le condotte della donna, raccogliendo elementi ritenuti gravi e concordanti dall’Autorità giudiziaria. Da qui la richiesta e l’adozione della misura cautelare, eseguita nella mattinata odierna.

La 49enne è stata rintracciata e informata delle prescrizioni imposte, mentre la madre è stata nuovamente messa in contatto con i servizi di sostegno dedicati alle persone in situazioni di vulnerabilità.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle persone fragili, con un’attenzione particolare ai contesti familiari in cui emergono segnali di disagio o comportamenti vessatori.